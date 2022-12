Trasporti: partono prove selettive per assunzione in Eav

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - È iniziato questa mattina il percorso per la selezione di ottanta unità di macchinista-capotreno da inserire nel personale dell'Ente Autonomo Volturno. ''Il concorso - come fa sapere attraverso una nota l'Eav - porterà all'assunzione a tempo indeterminato di quaranta macchinisti e quaranta capitreno da selezionare tra gli oltre 500 candidati che hanno fatto domanda di partecipazione''.Le prove preselettive, che si svolgono presso Città della Scienza in via Coroglio, consistono nella somministrazione di un test professionale relative alle materie indicate per ciascun profilo e sono propedeutiche agli step successivi che si inizieranno nei primi mesi del 2023. ''Al termine del percorso concorsuale - informa anche l'Ente Autonomo Volturno - i nuovi assunti affronteranno la formazione obbligatoria prevista dall'agenzia per la sicurezza ferroviaria (Ansfisa) per i vari profili professionali che durerà circa sei mesi, dopo i quali saranno finalmente inseriti nell'organico aziendale ed operativi per la circolazione ferroviaria''. (ANSA).