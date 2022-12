Riduce in fin di vita tunisino con mazza baseball, preso

(ANSA) - CASERTA, 19 DIC - I carabinieri hanno arrestato a Casal di Principe (Caserta) un 21enne accusato di aver ridotto in fin di vita a colpi di mazza da baseball un tunisino di 53 anni; l'aggressione in un bar del comune casertano la notte del 12 dicembre scorso. Ad indagare sull'episodio sono stati i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania (Napoli), che hanno appreso dell'aggressione all'ospedale di Giugliano, dove la vittima si era presentata con diverse ferite al capo; da qui il 53enne tunisino è stato poi trasferito per la gravità delle condizioni all'ospedale di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

I militari hanno accertato che l'aggressione era avvenuta in un bar di Casal di Principe; attraverso le immagini della videosorveglianza del bar e le testimonianze degli altri clienti presenti, è emerso che il tunisino è stato colpito più volte per futili motivi dal giovane del posto, che non ha esitato a colpire violentemente il capo della vittima con una pesante mazza da baseball. Il 21enne è stato così fermato per tentato omicidio dai carabinieri su ordine della Procura della Repubblica di Napoli Nord; il provvedimento dovrà ora essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari. (ANSA).