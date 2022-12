Ferito da due persone forse per una rapina, carabinieri indagano

(ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - Colpito, più volte, con un'arma da taglio forse per rapinarlo. Ci sarebbe questo - le indagini sono corso - dietro il ferimento, ieri sera poco prima della mezzanotte, di un 44enne di Arzano (Napoli).

I carabinieri della stazione di Frattamaggiore sono intervenuti presso l'ospedale San Giovanni Di Dio di Frattamaggiore. Secondo una ricostruzione ancora da verificare l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato colpito in più parti da due sconosciuti forse per rapinarlo; pare fosse a bordo della sua auto a Giugliano in Campania ed era in compagnia di una donna. Il 44enne non è in pericolo di vita. (ANSA).