Covid: in Campania cala tasso positività ma aumentano ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - Tasso di positività in calo ma ricoveri in aumento in Campania. A fronte dei 5.405 test effettuati, i positivi sono 654 per un tasso del 12,09% rispetto al 13,9 di ieri. In terapia intensiva ci sono 18 persone, contro le 17 di ieri mentre nei reparti ordinari sono ricoverati in 410, sette in più di ieri. Altre quattro le vittime: una nelle ultime 48 ore, 3 in precedenza ma registrate ieri. (ANSA).