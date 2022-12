Babbo Natale entra dalla finestra per bimbi della Pediatria

(ANSA) - CASERTA, 19 DIC - Entrerà letteralmente dalla finestra il Babbo Natale che porterà doni e caramelle ai bambini del reparto pediatria dell'Ospedale "Moscati" di Aversa (Caserta). A travestirsi da Santa Klaus per donare ai piccoli pazienti qualche regalo e molta allegria, saranno mercoledì 21 dicembre (ore 16.30) gli specialisti della società "Edilizia Acrobatica", che si caleranno dal tetto ed entreranno dalle finestre del reparto, anziché dal "classico" camino.

L'iniziativa è stata organizzata dall'Asl di Caserta, proprietaria dell'ospedale, in collaborazione con la società edile milanese. A fare "irruzione" dalle finestre saranno Babbo Natale insieme a 4 elfi, i quali, agganciati a funi di sicurezza, scenderanno dal soffitto dell'immobile ed entreranno nel reparto l'uno dopo l'altro, portando con sé il classico sacco contente i regali.

"Quello che cerchiamo di fare - commenta Amedeo Blasotti, direttore generale dell'Asl di Caserta - è cercare di portare un sorriso sui volti di questi bambini, che sono costretti a trascorrere in corsia le loro feste di Natale. Sappiamo bene quanto sia difficile per i piccoli pazienti e per le loro famiglie stare qui in questo periodo, e allora cerchiamo di far trascorrere loro qualche momento di spensieratezza".

L'attenzione alle degenze pediatriche è uno dei tratti caratterizzanti la politica di gestione da parte dell'Asl degli ospedali di propria competenza (Maddaloni, Marcianise, Aversa, San Felice a Cancello, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese): è prevista per il prossimo anno infatti, l'inaugurazione del nuovo reparto nido nello stesso ospedale di Aversa, mentre si sono conclusi da poco i lavori di adeguamento del reparto pediatria dell'ospedale di Sessa Aurunca, che ha un totale di 10 posti letto. (ANSA).