'Altri Natali' a Napoli con Peppe Barra e Maurizio De Giovanni

(ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - Settimana di appuntamenti per la rassegna "Altri Natali". A spiccare 'La cantata dei pastori' con Peppe Barra. Una versione che Peppe Barra ha voluto rinnovata nella regia, nella scenografia, nelle musiche e nel cast: sarà "La cantata dei pastori" l'evento clou di mercoledì 21 dicembre della programmazione di "Altri Natali". A portarla sulle tavole del teatro Politeama alle 18 l'attore napoletano, che come sempre sarà Sarchiapone, affiancato per la prima volta da Lalla Esposito, che vestirà i panni di Razzullo. L'inedita coppia interpreterà quello che è diventato un classico della tradizione teatrale partenopeo. Curato da Lamberto Lambertini, il nuovo allestimento avrà una durata di circa due ore. Nel fitto e variegato calendario di concerti di giovedì 22 dicembre spicca l'esibizione del flautista Massimo Mercelli, in programma nella chiesa di San Giorgio a Pianura con inizio alle ore 19.30. Strumentista di fama mondiale, vanta collaborazioni con compositori del calibro di Philip Glass, Michael Nyman, Richard Galliano ed Ennio Morricone. Accompagnato dai Virtuosi di Sansevero, Mercelli eseguirà musiche barocche appositamente scritte per il Natale.

Carlo Faiello e Giovanni Mauriello saranno invece i principali protagonisti di "Stella d'argiento", un viaggio nei canti popolari della Natività che andrà in scena nella chiesa di San Vitale Martire alle 20.00. La magica storia del presepe raccontata da Maurizio De Giovanni: si intitola "Quanno nascette ninno" il reading musicale che venerdì 23 dicembre alle 21.00 andrà in scena nella navata principale della basilica del Gesù vecchio. Lo scrittore napoletano sarà artefice di un viaggio di parole e musica in compagnia di Marianita Carfora, Giacinto Piracci, Umberto Lepore e Francesco Desiato. (ANSA).