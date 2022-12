'Agendo-no war' da Gesco per i profughi a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 DIC - Sosterrà con il ricavato delle vendite le famiglie dei profughi di guerra che vivono a Napoli 'Agendo 2023 no war', l'agenda-libro di Gesco presentata al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e dedicata quest'anno al tema della pace. Dodici i racconti inseriti nel volume, firmati da Vincenza Alfano, Paquito Catanzaro, Len Cooper, Vincenzo Esposito, Dino Falconio, Mauro Giancaspro, Laura Marmorale, Angelo Petrella, Aldo Putignano, Eva Serio, Chiara Tortorelli, Serena Venditto. La presentazione è del presidente di Gesco Sergio D'Angelo, l'introduzione del direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio. Le immagini sono dei fotografi: Franco Confessore, Donatella Donatelli, Giancarlo De Luca, Raffaella De Luise. "Agendo 2023 no war che proponiamo a un anno quasi dalla guerra scoppiata in Ucraina non è un'invocazione generica alla pace, ma un richiamo molto concreto che si aggiunge a tanti moniti fatti da note personalità e dallo stesso Papa - ha detto D'Angelo presentando l'iniziativa, che compie dieciotto anni, e il reading degli autori dopo il saluto del direttore del MANN Paolo Giulierini -. Agendo è una manifestazione per la pace come concetto universale: per questo non tutti i racconti riguardano conflitti in corso, ma trattano di guerre quotidiane, che siano in ufficio o in famiglia, o guerre passate, oppure, ancora, guerre surreali, che potrebbero scoppiare ogni giorno per un nonnulla". (ANSA).