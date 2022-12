Tenta furto autoradio in parcheggio centro commerciale affollato

(ANSA) - NAPOLI, 18 DIC - I Carabinieri della Tenenza di Quarto hanno arrestato per tentato furto un 21enne di Pozzuoli già noto alle forze dell'ordine.

Ieri sera il parcheggio di un noto centro commerciale di Quarto era affollato per l'ultimo weekend prima del Natale. Tra le migliaia di auto, una aveva il finestrino rotto. I militari di pattuglia hanno notato al suo interno un ragazzo, impegnato a smontare lo stereo. Il 21enne si è accorto dei Carabinieri solo quando era troppo tardi.

Finito in manette, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

