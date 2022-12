Auto a fuoco a Ponticelli, indagini dei Carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 18 DIC - Questa mattina, intorno alle 4, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in Via Cleopatra, nel lotto 0 del quartiere di Ponticelli, per l'incendio di un'auto. Si tratta di una Fiat Panda danneggiata parzialmente da fiamme poi domate dai vigili del fuoco. L'auto è in uso ad una 41enne del posto.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non si esclude l'ipotesi dolosa (ANSA).