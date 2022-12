(ANSA) - NAPOLI, 17 DIC - Un panettone glamour e sostenibile per costruire una mensa Caritas a Caserta: è questo l'ingrediente dell'imprenditrice casertana Carmen Carfora, erede di una delle più antiche famiglie di ristoratori campani, e proprietaria, assieme al marito Salvatore Iaderosa, del Sun's Royal Park di Cervino. In questa location l'imprenditrice ha portato a nuova vita, riqualificando con la piantumazione di alberi, un agrumeto e un frutteto che hanno donato le materie prime per realizzare "Il Panettone" di Carmen Carfora. Una parte del ricavato della vendita del prodotto, fatto con lievito madre, bacche di vaniglia del Madagascar, burro francese e con le albicocche e le arance biologiche del Sun's Royal Park, sarà devoluto per la costruzione di una mensa Caritas attraverso don Antonello Giannotti.

"Dopo la pandemia, purtroppo, sono aumentati i disagiati - commenta Carfora - e non possiamo esimerci o chiudere gli occhi.

Il mio chiodo fisso è sempre stato il cibo, per questo ho pensato al panettone per sostenere questa iniziativa". (ANSA).