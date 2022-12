Napoli Maxima: nuova guida, presentazione al Pan

(ANSA) - NAPOLI, 17 DIC - Napoli vista in ogni suo aspetto è il tema della nuova guida di Repubblica. Sarà presentata lunedì 19 dicembre alle ore 12, al PAN Palazzo delle Arti Napoli (via dei Mille 60) con ingresso libero. La nuova guida dal titolo "Napoli Maxima. Storie, luoghi e segreti - Guida alla capitale della fantasia sarà presentata da Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Teresa Armato, assessore comunale al Turismo e alle Attività Produttive; Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica, oltre ai saluti dei numerosi personaggi del giornalismo, della cultura, dello sport e dello spettacolo presenti in guida.

Il volume, in oltre 480 pagine, esplora la città in ogni suo aspetto, grazie anche alle interviste a personaggi come Cristina Donadio, Lina Sastri, Francesco Di Leva, Mimmo Jodice, Patrizio Oliva e Alessandro Siani. L'evento sarà anche l'occasione per la cerimonia di premiazione della Guida, che quest'anno assegna il premio Caputo - Il Mulino di Napoli per il miglior giovane pizzaiolo a Gennaro Giustiniani del Caffè Beverello; il premio L'Igiene Urbana Evolution per il miglior chef di cucina tradizionale a Salvatore Giugliano di Mimì alla ferrovia; il premio Eté per il miglior artigiano storico a Genny Di Virgilio della bottega presepiale Di Virgilio Art.

La Guida di Repubblica "Napoli Maxima. Storie, luoghi e segreti - Guida alla capitale della fantasia", diretta da Giuseppe Cerasa e disponibile in edicola, in libreria, su Amazon, Ibs e nello store dedicato al link: www.ilmioabbonamento.it (ANSA).