Musica, due riconoscimenti speciali a Tony Rossetti per Comitato del Leone d’Oro di Venezia

Si sale a bordo di una delle 21 navi della flotta dell’italiana MSC e si viene accolti da un’atmosfera unica fatta da design, buon cibo ma anche molta musica di qualità: è la musica che da 32 anni la Rossetti Cruise Entertainment organizza e distribuisce sulle navi, musica e intrattenimento frutto di una dura selezione di artisti di qualità. Per questo motivo il Comitato del Leone d’Oro di Venezia ha deciso di conferire la pergamena per riconoscimenti speciali e meriti professionali, a Tony Rossetti, guida della Rossetti Cruise Entertainment, che ha conquistato fama a livello internazionale diventando una delle agenzia d’intrattenimento musicale leader nel settore crocieristico.

L’ambito premio internazionale è stato consegnato il 16 dicembre presso il Palazzo della Regione del Veneto nella città di Venezia.

Giunto alla sua 72° edizione, il Gran Premio Internazionale di Venezia 2022 mira a conferire riconoscimenti alle persone e alle aziende che hanno saputo dare lustro all’Italia nel mondo, evidenziando i meriti professionali.

“Ringrazio la famiglia Aponte e la famiglia Vago, che in questo nostro lungo percorso, iniziato 32 anni fa, ci ha visti raggiungere numerosi traguardi, come quello di quest’oggi", ha dichiarato Tony Rossetti, CEO della Rossetti Cruise Entertainment. "Inoltre - ha proseguito - ringrazio la mia famiglia, i collaboratori e tutti i musicisti per il loro fondamentale apporto al raggiungimento dei risultati ottenuti e il comitato del Gran Premio Internazionale di Venezia per averci insignito di questo importante riconoscimento. Siamo onorati di affiancare MSC, la compagnia di crociere e porta container a livello globale, con la nostra agenzia rinomata tra le prime agenzie di intrattenimento musicale al mondo”.