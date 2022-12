Transpassing a Benevento, dialogo tra arti visive e letteratura

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Da Benevento, a Firenze e poi verso nuove tappe italiane ed europee: è il progetto "Transpassing" mostra collettiva itinerante della Galleria di arte contemporanea #apis+, fondata dall'artista sannita Marco Victor Romano, un dialogo tra pittura, scultura, fotografia ed opere digitali con tre romanzi della casa editrice Transeuropa.

Fino all'11 gennaio 2023, i visitatori potranno scoprire nello spazio di Via Torre della Catena 64 come 12 artisti del panorama italiano e internazionale hanno reso le copertine di 3 romanzi copie d'autore uniche. Cera, fusioni in argento, pennellate, scatti trasformano i libri in oggetti da ammirare, prima ancora che da leggere.

Italia, Austria, Regno Unito, Israele, Ungheria, Germania, Francia: gli autori e gli artisti provengono o da nazioni diverse.

I romanzi sono sono "Maverick" di D.J.Morgan (alias Davide Quinci, Fiesole (FI), 1980), "Super Futuro" di Matteo Innocenti (Firenze, 1981) e "I gelati sono finiti" di Francesco Sala (Voghera, 1982). Gli artisti in mostra sono Alessio Ancillai, Errico Baldini, Gianluca Capozzi, Fabrizio Cicero, Liat Grayver, Orsi Horváth, Gianluca Quaglia, Marco Victor Romano, Germano Serafini, Michele Spina, Zoya Shokoohi, Chiara Zocchi.

Dopo il primo appuntamento d'apertura con D.J.Morgan, prossimi incontri presso la galleria beneventana il 5 gennaio con Matteo Innocenti e il 7 gennaio con Francesco Sala. (ANSA).