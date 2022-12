Stop truffe agli anziani, intesa Prefettura-Comune Caserta

(ANSA) - CASERTA, 16 DIC - Il prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ed il sindaco Carlo Marino hanno firmato un protocollo d'intesa per il Fondo per la Prevenzione e il contrasto delle Truffe agli Anziani, che attraverso il progetto "Informare per prevenire" del Ministero dell'Interno, destina poco più di 16mila euro alla realizzazione di una campagna informativa e formativa ed all'attuazione di interventi di supporto anche psicologico rivolti agli anziani per scongiurare situazioni di rischio. Gli anziani infatti rappresentano la più esposta ai raggiri. L'intesa siglata prevede una serie di attività che il Comune di Caserta, destinatario del finanziamento, dovrà organizzare entro il 31 ottobre 2023, in particolare far incontrare gli anziani con i poliziotti della municipale e gli addetti ai servizi sociali, che possano loro dare utili consigli su come prevenire le truffe o gestirle una volta avvenute.

"E' fondamentale - ha commentato il prefetto Castaldo - che i cittadini non più giovani si rivolgano con fiducia alle Forze di polizia, segnalando ogni situazione di rischio di truffa, anche perché certi reati determinano sia danni economici che psicologici in chi li subisce, facendo avvertire nel contempo la propria fragilità". Il sindaco Carlo Marino ha espresso la propria "soddisfazione per aver conseguito come città di Caserta questo finanziamento. Siamo ben consapevoli che la prevenzione si realizza con lo strumento dell'informazione. La nostra comunicazione sarà attenta e capillare verso i cittadini, in particolare gli anziani, sulle molteplici e variegate modalità con le quali vengono realizzate truffe e raggiri nei loro confronti, in modo da costruire e alimentare un 'sistema di autodifesa' che renda più incisiva ed efficace anche l'azione delle Forze dell'Ordine". (ANSA).