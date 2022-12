Scioperi: a Napoli chiuse funicolari,Roma si ferma in serata

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Rischiano una giornata di passione pendolari e cittadini che si spostano oggi con i mezzi pubblici nelle 11 regioni dove si svolge lo sciopero 'antimanovra' indetto da Cgil e Uil. Quello che accadrà a Roma si capirà in tarda serata con il fermo programmato tra le 20 e le 24. Disagi a Firenze in centro a causa del corteo in corso nella città.

Stop pomeridiano a Milano dalle 18 alle 22. A Genova lo sciopero è dalle 11.30 alle 15.30 come anche in Emilia Romagna. A Napoli chiuse le funicolari Centrale e Montesanto, servizio regolare per Mergellina e per la linea 1 della Metro. (ANSA).