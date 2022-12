Rifiuti: Ercolano, corteo contro aumento quarta rata Tari

(ANSA) - ERCOLANO, 16 DIC - Un corteo composto da forze politiche, sociali e civiche contro l'aumento della quarta rata della tassa sui rifiuti è partito, questa mattina, da piazza Trieste fino al Municipio di Ercolano (Napoli). Il sindaco, Ciro Buonajuto, ha accolto una delegazione di cinque persone (Usb, Potere al Popolo, un rappresentante dei cittadini, due componenti M5S di Ercolano). In particolare il M5S ha fortemente contestato la delibera di approvazione del piano tariffario Tari, evidenziando che la mancata riscossione per legge non può incidere sull'importo delle tariffe; ha chiesto inoltre di stimare le attività economiche che risultano evadere la Tari chiedendone, se possibile finanziariamente, l'annullamento dell'aumento. In alternativa annuncia una class action contro l'amministrazione.

Il primo cittadino ha illustrato il quadro complessivo che ha causato l'aumento, non imputabile esclusivamente all'amministrazione. "Abbiamo ridotto l'evasione tra le attività commerciali che hanno quasi tutte rateizzato il debito" ha spiegato Buonajuto "Non è nei poteri del sindaco in questo momento sospendere il pagamento della quarta rata, né di poterne ridurre l'importo. Mi impegno comunque sin da ora ad uno sforzo finalizzato alla riduzione della tariffa sin dal prossimo anno".

