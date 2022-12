Nel Napoletano in fiamme auto di un anziano incensurato

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Questa notte i carabinieri della stazione di Bacoli sono intervenuti in Via Mozart per un veicolo in fiamme.

L'auto, intestata ad un 82enne incensurato, è andata completamente distrutta. Fiamme domate dai vigili del fuoco.

Indagini sono in corso per chiarire la dinamica. (ANSA).