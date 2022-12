Covid: oltre duemila casi, tasso incidenza al 15,57%

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Sono 2086 i nuovi positivi al Covid in Campania a fronte di 12973 tamponi effettuati (di cui 2469 molecolari) con un tasso di incidenza del 15,57 per cento. E' quanto informa il quotidiano bollettino diffuso dalla Regione Campania con i dati aggiornati alle 23,59 di ieri. Le persone decedute sono 4 alle quali si aggiungono 2 decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

I posti occupati di terapia intensiva occupati sono 22 a fronte di una disponibilità di 575 posti letto; quelli di degenza ordinaria sono 410 a fronte di un'offerta di 3160 posti. (ANSA).