Casamicciola, lunedì al via le perizie dei tecnici della Procura

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - E' previsto per lunedì prossimo, 19 dicembre, il primo sopralluogo dei due consulenti tecnici nominati dalla Procura di Napoli nell'ambito delle indagini sulla frana che lo scorso 26 novembre ha provocato dodici morti a Casamicciola, sull'isola di Ischia.

La geologa Lisa Borgatti e l'ingegnere ambientale Armando Brath inizieranno gli accertamenti alle 12, prima in via Celario e poi sui luoghi da cui si è staccata la frana, accompagnati dai Carabinieri della Compagnia di Ischia e dai Vigili del Fuoco.

I due consulenti - nominati lo scorso 6 dicembre dai sostituti procuratori Stella Castaldo e Mario Canale, coordinati dal procuratore aggiunto Simona Di Monte - avvieranno gli accertamenti tecnici irripetibili finalizzati ad accertare come e perché si è originata la frana di Casamicciola, e le eventuali opere, realizzate o meno, che avrebbero dovuto scongiurare i rischi per la popolazione.

I reati ipotizzati dagli inquirenti, contro ignoti, sono frana e omicidio colposo. Complessivamente sono 31 le parti offese, molte delle quali difese dagli avvocati Rossetti, Stilla, Di Meglio e Gioffreda. Gli avvocati Massimo Stilla, Giovanni Di Meglio, Aniello Palomba e Gianluca Palomba (difensori di Francesco Castagna, Fortunata Impagliazzo, Sara Castagna, Rosa Castagna, Giuseppe Castagna, Marianna Castagna, Giovan Giuseppe Scotto Di Minico, Vincenza Espositore, Emanuel Scotto Di Minico , Francesco Scotto Di Minico , Giovan Giuseppe Mazzella, Gianfranca Monti, Vincenzo Mazzella, Lucia Mazzella e Salvatore Mazzella) hanno deciso di nominare quale consulente di parte la società "Quota Zero s.r.l.", che dispone di diversi professionisti esperti in materia, che avrà il compito di affiancare i consulenti nominati dalla Procura nelle attività peritali.

Nella frana che ha investito Casamicciola hanno perso la vita Gianluca Monti, Valentina Castagna, Maria Teresa Monti, Francesco Monti, Michele Monti, Maurizio Scotto Di Minico, Giovanna Mazzella, Giovan Giuseppe Scotto Di Minico, Eleonora Sirabella, Salvatore Impagliazzo, Mariateresa Arcamone e Nikolinka Gancheva Blagova. (ANSA).