Brucellosi: Oliviero, solidarietà ad allevatore ricoverato

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, ha voluto esprimere la propria solidarietà all'allevatore bufalino ricoverato al Cardarelli dopo un malore avuto mentre gli portavano via i capi bufalini per l'abbattimento a seguito della positività alla brucellosi.

"Il lungo calvario che stanno subendo gli allevatori bufalini sta creando sempre più preoccupazione - continua Oliviero - quello che è accaduto oggi ad un allevatore è lo specchio di come questa vicenda sta generando grossi danni al settore. Danni che si stanno ripercuotendo anche sulla salute degli allevatori esasperati. Mi sento di esprimere la mia solidarietà e vicinanza all'allevatore colpito, quest'oggi, da malore, così come a tutti quegli allevatori che stanno vivendo questo dramma. A loro la mia vicinanza non è mai mancata è mai mancherà" (ANSA).