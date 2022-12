Viaggiava in auto con quattro chili di cocaina, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Antonio Marrone, 48enne di Mugnano.

Durante una perquisizione veicolare i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4 chili di cocaina pura, divisi in 4 panetti. La droga era nascosta nel cruscotto della sua auto, in un doppiofondo. Con lo stupefacente anche 685 euro in contante e un bigliettino sul quale era riportata una contabilità. Marrone è stato condotto nel carcere di Poggioreale. (ANSA).