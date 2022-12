Scuola: Marconi Giugliano, sopralluogo per ricerca aule

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - Alla ripresa delle lezioni, dopo le festività natalizie, gli studenti dell'istituto superiore "Marconi" di Giugliano non dovrebbero frequentare le lezioni solo di pomeriggio. Così fu detto quando a settembre sono stati sfrattati dalla sede di via Basile perché deve essere ristrutturata; si tratta di lavori che avranno una durata di almeno due anni. Ma, al momento, lamentano gli studenti, non ci sono ancora certezze chiedendo di avere rassicurazioni in merito sia dalla Citta metropolitana di Napoli (competente per materia) che dal Comune di Giugliano.

Si tratta di 1200 studenti che negli ultimi tre mesi hanno dovuto far scuola solo di pomeriggio. Sono stati ospitati in altre quattro istituti superiori di Giugliano. Una soluzione che è stata fortemente penalizzante per gli stessi studenti che hanno dovuto rinunciare alle consuete attività pomeridiane, come lo sport. Notevoli disagi anche per le famiglie che sollecitano ora anche un maggiore impegno del Comune di Giugliano. Nei mesi scorsi anche la Rsu è intervenuta con una lettera appello.

Nella mattinata di oggi, come fa sapere il consigliere metropolitano Salvatore Pezzella, è stato eseguito un sopralluogo in un edificio di via Spazzilli, che dovrebbe accogliere parte delle classi. Una sede individuata - solo di recente - perché in un primo momento era stato scelto un edificio del centro.

Una rimanente parti delle classi andrà invece in una antica villa - sempre del centro: in quest'ultimo edificio i lavori sono stati avviati e gli studenti sperano che siano ultimati per tempo, ovvero per il prossimo 9 gennaio come è stato promesso lo scorso settembre.

In verità una soluzione c'era sin dall'inizio, grazie alla disponibilità del sindaco del vicino comune di Melito, Luciano Mottola, che aveva messo a disposizione - a titolo di comodato gratuito - un edificio scolastico intero. Per questa soluzione sarebbero stati necessari pochi lavori, come la posa della guaina di copertura. Una soluzione non gradita a parte della politica giuglianese che ha temuto di perdere una importante scuola del territorio. (ANSA).