Musei: MANN, arte e moda con marchio storico Cilento

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - Arte e moda al MANN. Il merchandising come una fonte di finanziamento ma sopratutto da intendersi come strumento per la diffusione e valorizzazione del patrimonio museale. A gennaio annunciato un bando internazionale riservato alle aziende d'eccellenza, intanto l'accordo 'sperimentale' tra il Museo Archeologico di Napoli e la Maison Cilento (marchio storico) ha dato vita anche ad una mostra sulla sartoria d'autore, fino al 31 gennaio, nella sala del Plastico di Pompei. Dai documenti ottocenteschi che testimoniano le forniture all'esercito borbonico, (pare, il più elegante del tempo), ad oggetti ormai scomparsi da un secolo come lo stira-cravatte, si può curiosare tra antichi accessori del mestiere e figurini maschili inglesi, fino alle creazioni odierne dedicate al mondo dell'arte e dei musei. Il direttore Paolo Giulierini ha voluto posare con la creazione dedicata alla 'testa di donna da Palmira' ricordando Khaled al-Asaadm l'archeologo siriano ucciso nel 2015 dall'Isis. "Questi splendidi prodotti gireranno il mondo, saranno i nostri ambasciatori" ha detto presentando l'esposizione con Ugo Cilento. "Dal 2018 abbiamo registrato il marchio MANN in 15 versioni - ha spiegato Stefania Saviano (segretario amministrativo MANN) - anche in sei paesi extra europei, dalla Cina al Giappone". La napoletana azienda Cilento venne fondata nel 1780, negli stessi anni in cui iniziarono le ricerche archeologiche vesuviane alle origini della nascita del MANN, vestì l'esercito borbonico (esposto il campionario dei cosi detti 'panni') e fu fornitrice ufficiale della casa reale così come poi dei Savoia. La collaborazione con il MANN è partita due anni fa con il lancio della linea di foulard e cravatte raffuguranti le principali "icone" dell'Archeologico. Tra sete e pieghe, ecco apparire il Toro e l'Arcole Farnese, la Venere in bikini, la pseudo-Saffo e il mosaico con le colombe, una creazione è dedicata alla sezione Epigrafica. Allestimento curato per il museo da Marinella Parente e Silvia Neri. (ANSA).