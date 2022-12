Manovra:Uil in piazza a Napoli, poi l'incontro in Prefettura

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - Più di mille persone, lavoratrici, lavoratori di diverse categorie provenienti da tutte le province della regione, insieme a giovani precari, ai pensionati, hanno preso parte al presidio di protesta promosso dalla Uil Campania in piazza del Plebiscito a Napoli "per cambiare la manovra e renderla più equa per i lavoratori, i pensionati e le famiglie".

Il segretario generale della Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati, con la sua segreteria, ha incontrato il vice prefetto aggiunto Dario Annunziata al quale ha riferito le ragioni della protesta, le istanze del mondo del lavoro e delle famiglie colpite duramente dalla pandemia prima e dalla guerra poi. Il vice prefetto aggiunto ha accolto il documento con l'impegno di consegnarlo al Ministero degli Interni.

Sgambati ha ribadito "i limiti della manovra e dell'autonomia differenziata che di fatto penalizza il Sud, specie nei settori e nei servizi fondamentali come scuola e sanità".

Il segretario generale della Uil Campania ha richiamato l'importanza dell'unità e della coesione delle forze del lavoro,. "Solo così - ha affermato - si possono raggiungere i risultati". (ANSA).