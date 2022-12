Trasportava un kg di cocaina, arrestato dalla Ps nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - Quando ha visto i poliziotti ha subito accelerato, per sfuggire ai controlli, ma è stato inseguito e bloccato: trasportava un chilogrammo di cocaina il 46enne napoletano arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato a San Giuseppe Vesuviano, comune della provincia di Napoli.

L'uomo è stato individuato dagli agenti del locale commissariato durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: A.P., risultato con precedenti di polizia, è stato arrestato per traffico di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).