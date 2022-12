Sabato a Napoli corteo 'Smash repression' contro decreto rave

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - Street parade sabato a Napoli contro il decreto così detto anti-rave per "rivendicare il diritto alla musica - hanno spiegato i promotori in una conferenza stampa - alla socialità, alla sperimentazione fuori dalle logiche del mercato." Il corteo, che si terra nel pomeriggio da piazza Dante in contemporanea con altre manifestazioni a Firenze e Torino, e' stato organizzato dalla rete ' Smash repression' che riunisce sound crew dei rave, centri sociali, collettivi e associazioni.

''In decreto nasconde una grande ipocrisia - hanno spiegato gli organizzatori alcuni dei quali indossavano maschere del premier Meloni e del ministro Salvini - e ad essere sotto attacco sono le esperienze autogestite che vengono criminalizzate e tante altre forme aggregative (come i rave) che vengono sanzionate addirittura con un reato ad hoc che ha la discrezionalità di reprimere molte più forme di espressione ".

" La questione "antimovida" a Napoli - sostengono - segue la stessa logica: nel nuovo regolamento si reprimono le dinamiche di aggregazione autogestite o spontanee proprio mentre si consolida la più grande privatizzazione dello spazio pubblico degli ultimi 30 anni riempiendo la piazze di tavolini dei bar ".

