Manovra: Sgambati, Uil in piazza perchè contro il Sud

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - La Uil Campania domani sarà in piazza a Napoli, dalle 15 a piazza Plebiscito, per protestare contro la manovra perchè "è contro il Sud" e non "risponde alle richieste avanzate dal sindacato". Lo dice Giovanni Sgambati, nel corso di un'intervista a Barba & Capelli su radio Crc.

"Noi - dice Sgambati - abbiamo valutato che ci sono delle grande assenze in manovra. Vi è un'assenza del Mezzogiorno. E manca la detassazione, anche come provvedimento immediato, della tredicesima che poteva essere una soluzione che non andava ad inficiare sui bilanci dello Stato, ma poteva essere una risposta concreta, immediata. Non abbiamo ottenuto risposta e continueremo con la nostra iniziativa di mobilitazione. In Campania abbiamo valutato di non utilizzare l'arma estrema dello sciopero ma comunque faremo una mobilitazione nostra come Uil domani sotto la Prefettura. Naturalmente non significa che si finisce con l'iniziativa di domani. Ci dobbiamo preparare a continuare la mobilitazione anche sulle prospettive future a partire dal confronto che dovremo avere sul fisco e sulle pensioni che sono argomenti che non ci hanno soddisfatto in questa Finanziaria".

Secondo Sgambati "è una manovra che si è molto contraddistinta per essere in perfetta continuità con il Governo Draghi, se non peggiorando alcune condizioni. Penso a provvedimenti molto pessimi su opzione donna, per quanto riguarda le pensioni. Ancor di più penso alla soluzione pasticciata che hanno trovato sul reddito di cittadinanza. Noi abbiamo indicato la tassazione sugli extraprofitti che sono tanti in Italia. Siamo passati già da un'insufficiente proposta per il governo Draghi ad una riduzione ulteriore. Il governo Draghi prevedeva 10 miliardi; questa manovra ne prevede 2,5 miliardi sugli extraprofitti.

Siamo veramente a Robin Hood al contrario". La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle città ha inoltre evidenziato che mancano gli investimenti "di cui avremmo molto bisogno per migliorare la qualità dei servizi della città di Napoli. Vi è un concentrato sulla città di Roma Capitale, vi è ben poco per le grandi realtà del Mezzogiorno a partire da Napoli, Siamo già realtà fortemente penalizzate dalla tassazione locale con una qualità dei servizi inferiore a quello che paghiamo. Questo è un altro punto nevralgico". Per Sgambati "altro capitolo che rischia di aumentare un ulteriore divario è quello dell'autonomia differenziata. Io penso che l'autonomia differenziata su scuola e sanità rischi di farci arretrare ulteriormente. E noi anche questa mobilitazione la vogliamo utilizzare soprattutto sul contrasto all'autonomia differenziata. Ieri abbiamo fatto, proprio qui a Napoli, una riunione con tutte le strutture del Mezzogiorno della UIL proprio per rimarcare la centralità di una battaglia che per noi è fondamentale. Il mondo del lavoro deve sempre occuparsi delle diseguaglianze".(ANSA).