Eurofighter caduto: dolore in Campania per il capitano Altruda

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - Sgomento e dolore a Cardito (Napoli) per la morte del 33enne pilota dell'Aeronautica Fabio Antonio Altruda, che era ai comandi del caccia Eurofighter del 37esimo Stormo di Trapani precipitato nel tardo pomeriggio di ieri, a poca distanza dalla base aerea militare siciliana, mentre si apprestava all'atterraggio di ritorno da una missione di addestramento.

Papà Fernando e mamma Marilena vivono nel comune dell'hinterland partenopeo; Fabio era nato a Caserta e cresciuto a Cardito con l'altro fratello più piccolo, Alessandro, che attualmente lavora fuori. Ai genitori di Fabio Antonio, si è rivolto con un post su Facebook il sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo. "Desidero esprimere a nome dell'intera amministrazione sentimenti di cordoglio - ha scritto Cirillo - e siamo vicini a Fernando e Marilena per la perdita del loro amato figlio. La comunità intera vi è vicina in questo grave lutto".

Fabio Antonio Altruda, descritto da amici e colleghi cone un ragazzo solare, aveva lasciato casa dei genitori a 15 anni per frequentare la Scuola della Nunziatella e intraprendere poi la carriera di pilota; una scelta fatta per passione.

Dolore è stato espresso anche dai parlamentari casertani.

"L'intera comunità casertana di Fratelli d'Italia - ha scritto in una nota il deputato Marco Cerreto - si stringe attorno alla famiglia del Capitano Fabio Antonio Altruda e all'Aeronautica Militare in un profondo segno di vicinanza e cordoglio. Tutti gli amici e colleghi lo ricordano come un professionista attento, preparato e sempre gioviale. Il suo sorriso era coinvolgente". Il capogruppo Pd in commissione Difesa Stefano Graziano ha rivolto "alla famiglia le più sentite condoglianze e la mia personale vicinanza all'aeronautica militare". Per il deputato della Lega Gianpiero Zinzi, "la comunità casertana é sconvolta da questa notizia. La nostra vicinanza va alla famiglia ed all'Aeronautica Militare". (ANSA).