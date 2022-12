Tostava nocciole con impianto abusivo, denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - Per tostare le nocciole usava un impianto abusivo: per questo un settantenne di Frattamaggiore è stato denunciato dai carabinieri per "emissioni in atmosfera in assenza di autorizzazione".

I carabinieri della stazione carabinieri Forestale di Napoli hanno accertao che l'uomo, amministratore unico di una societa' con sede operativa a Frattamaggiore, svolgeva l'attività di tostatura di frutta secca attraverso un macchinario non autorizzato alle emissioni in atmosfera.

Nello specifico, l'azienda produceva dolciumi a base di frutta secca, tostando le nocciole in un tostatore collegato a un impianto per le emissioni in atmosfera totalmente abusivo, che è stato dunque sequestrato. (ANSA).