Stragi naziste, a Caserta Rete Comuni "per non dimenticare"

(ANSA) - CASERTA, 13 DIC - Trenta sindaci di Comuni del Casertano, che in passato sono stati luoghi di eccidi nazisti in gran parte oscurati o dimenticati, hanno firmato oggi a Caserta - presso il Real Sito di San Leucio - un protocollo di intesa che porterà alla nascita di una "Costituzione della Rete dei Comuni della Provincia di Caserta, per non dimenticare le stragi nazifasciste nell'ottica della Riconciliazione Italo-Tedesca in un'Europa unita". A organizzare l'evento l'Associazione Monte Carmignano per l'Europa-Memoria e Riconciliazione, presieduta da Tommaso Sgueglia. La firma è stata apposta durante il convegno "Dalla Carta di Verona alla Resa di Caserta", progetto di ricerca che ha coinvolto le classi di 6 istituti scolastici del Casertano con i loro dirigenti e docenti, che hanno illustrato i propri elaborati, tra cui un video dove alcuni studenti si sono improvvisati "investigatori" per chiarire alcuni aspetti dell'atto di resa dei nazifascisti in Italia, ovvero la "Resa di Caserta", che secondo alcune ricerche storiche fu formalizzata nella sala "Astrea" della Reggia, dove però non esiste un "percorso della memoria". Tra i relatori intervenuti Lutz Klinkhammer, vice direttore dell'Istituto storico germanico di Roma.

Presente il magistrato Paolo Albano, pm del processo per la strage di Monte Carmignano del 13 ottobre del 1943; un processo istruito solo 45 anni dopo, e arrivato a sentenza nel 1994 con l'ergastolo per un tenente ed un sottufficiale della Wehrmacht, Emden e Schuster. "Ci siamo resi conto che in questi anni poco si conosceva della Resa di Caserta - ha spiegato il presidente dell'associazione Monte Carmignano, Tommaso Sgueglia - da qui è nato il progetto per recuperare la memoria e far emergere tanti eccidi quasi oscurati nel Casertano. Si tratta di coltivare la memoria, anche grazie alle produzioni che hanno presentato gli studenti e che daranno il via ad un vero e proprio laboratorio su questa tematica". (ANSA).