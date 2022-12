Piantedosi, a breve incontro con sindaci Milano, Roma e Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - "La sicurezza non è solo un problema del Sud. In settimana incontrerò i tre sindaci delle principali città metropolitane, Milano, Roma e Napoli, che sono legati dalle stesse fenomenologie". Lo ha detto al campus universitario di Fisciano (Salerno), il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.

"La sicurezza è qualcosa che si lega anche all'intensificazione delle relazioni di vita, in qualche modo va monitorata senza dei preconcetti", ha aggiunto a margine della presentazione della Fondazione SERICS (Security and Rights In the CyberSpace).

(ANSA).