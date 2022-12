Napoli: IV Municipalità, Palazzo Fuga da degrado a rinascita

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - "Oggi è una giornata straordinaria per Palazzo Fuga che da simbolo del degrado diventa un simbolo della rinascita in una delle porte della città, vicina a Capodichino e Piazza Garibaldi". Così Maria Caniglia, presidente della IV Municipalità di Napoli celebra la giornata dedicata all'inizio del percorso di ristrutturazione e riapertura dell'Albergo dei Poveri di Napoli, detto anche Palazzo Fuga dall'architetto che lo costruì nel '700.

"Il Palazzo - ha aggiunto Caniglia - è confinante con la IV Municipalità e la giornata di oggi parte dall'ascolto del territorio che è imprescendibile su spazi così ampi e rende la partecipazione attiva. Tutto quello che verrà fatto in questo palazzo, infatti, ricade sulle attività commerciali a pochi passi da qui e per questo va ascoltato il territorio nella realizzazione della rinascita. Poi si possono spostare qui anche uffici municipali come quelli della IV che ha un edificio di proprietà ma un altro è in fitto e quindi una voce passiva. Si possono spostare anche alcuni servizi e immaginare una movida che possa avere un aspetto culturale, giovanile, ma anche biblioteche e punti universitari. Con grandi spazi possiamo dare un segnale al territorio che da anni ce lo chiede a gran voce.

Stavolta noi ci crediamo".

Presente alla giornata con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'architetto inglese Ricky Burdett, anche Fabio Greco, presidente della III Municipalità: "Noi ci siamo adoperati già - spiega - a cercare interlocutori come scuole e realtà del territorio. Bisogna dare idee dal territorio. Poi la Municipalità ha anche le sue esigenze in questioni di spazi, potrebbe vedere trasferito qui il Consiglio municipale e serve anche una struttura per la Polizia Locale della III che è ospitata ora a Piazza Dante. Vogliamo però prima di tutto che il Palazzo venga riaperto e venga dedicato alla cultura, ai giovani e alla formazione". (ANSA).