Mostra legni: Manfredi, in Reggia reperti unici al mondo

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 13 DIC - La mostra 'Materia. Il legno che non brucio' ad Ercolano' sorge in un "grandissimo attrattore, la Reggia di Portici che, oltre alla sua storia, ha anche un uso contemporaneo all'avanguardia perche' e' sede del Dipartimento di Agraria, un luogo di ricerca e di memoria ma anche un luogo di futuro". Cosi' il sindaco della Citta' Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi.

"Questa mostra ne e' un esempio: una grande presentazione di reperti unici al mondo che pero' sono anche oggetto di studio e di ricerca nell' ambito dei laboratori di Agraria dell' Universita' Federico II".

Manfredi e' intervenuto a Portici alla conferenza stampa di presentazione della mostra 'Materia. Il legno che non brucio' ad Ercolano' visitabile dal 14 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 negli spazi del piano nobile del Palazzo reale borbonico, della Città Metropolitana. La mostra nasce nell'ambito di una collaborazione interistituzionale tra il Parco Archeologico di Ercolano, la Città Metropolitana di Napoli, il Dipartimento di Agraria e del Musa - Centro Museale Reggia di Portici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con il contributo della Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo e di partner privati. (ANSA).