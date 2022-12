Due detenuti provocano un incendio nel carcere di Nisida

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Pomeriggio movimentato, ieri, nel carcere minorile napoletano di Nisida dove due detenuti extracomunitari con problemi psichiatrici hanno dato fuoco a materassi e cuscini della stanza detentiva "provocando un vasto incendio che ha messo a repentaglio l'incolumità dei colleghi intervenuti". A renderlo noto è il sindacato Uspp. Cinque agenti per sedare l'incendio e mettere in salvo i detenuti coinvolti, sono rimasti intossicati. Per loro si è reso necessario l'intercento dei sanitari negli ospedali San Paolo e Fatenebefratrelli della città.

"Chiediamo fermamente che si ponga fine ai trasferimenti di detenuti minorenni dal Nord Italia verso le carceri campane", sottolineano Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, rispettivamente presidente e segretario campano dell'Uspp. "Nella gran parte dei casi - aggiungono - si tratta di utenza straniera proveniente dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte o dall'Emilia Romagna, con spiccati problemi psichiatrici e di dipendenza, che manifesta, il più delle volte, il proprio disagio con atti di violenza nei confronti del personale o con gesti autolesivi.

Utenza riluttante nei confronti di qualsiasi regola e/o offerta trattamentale, che difficilmente o, quasi mai, riesce ad integrarsi con quella del nostro territorio".

"L' escalation di violenza ad opera di questi detenuti nelle carceri campane, - concludono Moretti e Auricchio - rende vani i percorsi riabilitativi per gli altri detenuti minorenni, imponendo necessariamente dei modelli organizzativi più rigorosi improntati a separazione rigida tra gruppi per motivi cautelari e di sicurezza che difficilmente si coniugano con le esigenze trattamentali proprie del modello organizzativo minorile".

(ANSA).