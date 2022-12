Danneggiò l'auto del dirigente del Comune, denunciato

(ANSA) - AVELLINO, 13 DIC - Armato di punteruolo aveva danneggiato in più parti l'auto del dirigente del comune di Solofra (Avellino) che lo aveva diffidato per aver realizzato una costruzione risultata irregolare. L'autore della ritorsione, avvenuta il 28 settembre scorso, è stato identificato e denunciato a conclusione delle indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Avellino.

E' un 40enne del posto che in pieno giorno avrebbe messo in atto la vendetta nei confronti del funzionario rigando dappertutto l'auto parcheggiata nei pressi della sede municipale. Gli indizi di colpevolezza a suo carico sono stati ricavati dai controlli incrociati di dati informativi e delle immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

(ANSA).