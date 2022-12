Casamicciola: proteste per nuova chiusura della statale 270

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Alcune decine di cittadini ischitani hanno inscenato questa sera una protesta a Casamicciola per la nuova chiusura della strada statale 270, che collega i comuni più grandi dell'isola e viene percorsa quotidianamente da centinaia di veicoli.

La strada è stata chiusa più volte, dopo l'alluvione del 26 novembre scorso, inizialmente per non ostacolare gli automezzi di soccorso e la rimozione del fango nelle strade ed in seguito per la pericolosità di un costone a poca distanza da piazza Marina.

Molti ischitani si aspettavano per le 18 la riapertura della strada ma il sopralluogo al costone dei tecnici della Città Metropolitana, previsto dall'ordinanza del commissario prefettizio dopo ogni chiusura, non è stato effettuato impedendo quindi la riapertura. Per calmare le proteste sono intervenuti diversi agenti del commissariato di Polizia ischitano ed i vigili urbani di Casamicciola e per risolvere l'impasse si è deciso di istituire un senso unico alternato attraverso via Principessa Margherita; in questo modo è stato possibile far defluire gradualmente verso i due versanti dell'isola i molti veicoli in coda in entrambi i sensi di marcia. (ANSA).