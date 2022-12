Blitz antiabusivismo nel Napoletano, rimossi baracche e cancelli

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - Centinaia di paletti, sbarre, baracche e cancelli, tutti installati abusivamente, sono stati rimossi oggi dalla polizia locale e dai carabinieri a Quarto, in provincia di Napoli, su richiesta del settore Patrimonio e Beni confiscati del Comune.

L'operazione si è concentrata in via Alcide De Gasperi dove sono stati tolti cancelli e reti protettive con i quali, nel tempo, gli occupanti abusivi avevano trasformato porzioni di aree verdi pubbliche in giardini privati.

Sono stati identificati dalla polizia locale alcuni soggetti per il prosieguo delle indagini, anche per quanto riguarda la realizzazione abusiva di baracche e strutture in muratura. Le attività proseguiranno per l'intera zona del Rione 219.

"Ripristiniamo le regole e il rispetto della legalità - sottolinea il sindaco Antonio Sabino - anche molti cittadini che abitano nella zona di via De Gasperi questa mattina hanno accolto con favore questa operazione di ripristino generale delle regole, consapevoli che l'Amministrazione comunale con i progetti di recupero edilizio finanziati per oltre 18 milioni e mezzo di euro e con la nuova area pubblica a verde urbano ha dimostrato di voler investire e far rinascere, nelle regole, questa area urbana". (ANSA).