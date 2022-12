Baby gang:Piantedosi,ci sono monitoraggi web ma serve attenzione

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - "Ci sono già dei monitoraggi, è un tema molto importante perché se da una parte dobbiamo migliorare la capacità di intercettare in chiave preventiva questi fenomeni sociali, che attengono alle relazioni tra individui, dall'altra parte dovremmo farlo con attenzione". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, all'Università degli Studi di Salerno, a chi ha chiesto cosa si farà per fronteggiare il fenomeno delle baby gang che sempre più sta conquistando spazio anche sul web.

Piantedosi ha chiamato in causa il "confine fluido con quelle che sono le esigenze di tutela della riservatezza e anche della libertà delle persone e la possibilità di poter dominare questi fenomeni anche nella loro composizione più negativa". (ANSA).