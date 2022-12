Aci: a conviviale natalizia Napoli una targa per Piantedosi

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - La tradizionale "festa degli auguri" dell'Automobile Club Napoli, presso l'Hotel "Gli Dei" di Pozzuoli, quest'anno è stata dedicata al Socio Onorario Matteo Piantedosi, neo Ministro dell'Interno. "Al di là della lunga e solida amicizia che ci unisce, e delle comuni origini irpine, pur essendo entrambi nati a Napoli questa serata vuole rappresentare il giusto tributo ad un uomo delle istituzioni, ad un servitore dello Stato che ha saputo sempre onorare i suoi impegni, distinguendosi per l'elevato spessore umano, morale e professionale", ha detto il presidente dell'ACI partenopeo Antonio Coppola. Alla conviviale, preceduta da una riunione della Commissione Giuridica dell'Automobile Club Napoli, in cui è stato affrontato il tema della circolazione dei veicoli con targa estera, sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Cardinale Crescenzio Sepe, il presidente e il segretario generale dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani e Gerardo Capozza, il Prefetto di Avellino Paola Spena e il Procuratore Generale, nonché presidente della Commissione Giuridica dell'ACI Napoli Luigi Riello.

In ricordo della serata, il presidente Coppola ha consegnato una Targa al ministro Piantedosi "per la meritoria e qualificata attività svolta al servizio dello Stato e della collettività".

Il ministro ha ringraziato l'ACI e il presidente Coppola: "Oggi ho ritrovato qui amici del presente e del passato. Le esperienze all'ACI come Commissario dell'Automobile Club Brescia e Sub Commissario di quello di Bologna sono state per me molto formative. Ringrazio per le belle parole che spero di meritare e che mi responsabilizzano ancora di più per assolvere al meglio il mio incarico".

"Siamo felici di avere un ministro meridionale e campano", ha detto il Sindaco Manfredi nel suo intervento. "Piantedosi è un profondo conoscitore delle città che sa mettere insieme competenza e pragmatismo. Ha fatto molto bene come Prefetto di Roma e siamo sicuri che farà altrettanto come Ministro per il paese, la regione e la città". (ANSA).