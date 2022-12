Rissa tra bande di minorenni, 4 feriti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - E' di quattro feriti il bilancio di una rissa tra due gruppi di minorenni avvenuta nella serata di ieri, a Piazza Carlo III - a Napoli - per cause ancora in corso di accertamento.

I quattro - ricoverati all'ospedale Pellegrini - sono un 14enne dimesso con un prognosi di 15 giorni; un 16enne dimesso con prognosi di 10 giorni; due 15enni ancora in osservazione ma non in pericolo di vita.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione Stella impegnati nel "web patrolling", cioè le verifiche su eventuali messaggi scambiati sui social, e nell'acquisizione di eventuali immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona. (ANSA).