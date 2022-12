Parco giochi per figli detenuti a Santa Maria Capua Vetere

(ANSA) - CASERTA, 12 DIC - Una "comfort zone" per figli dei detenuti realizzata con un restyling degli spazi interni ed esterni del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) grazie ad un progetto "a più mani", proposto dalla Gisec spa, società della Provincia di Caserta che gestisce gli impianti di rifiuti tra cui lo Stir, che sorge di fronte al carcere, cui hanno immediatamente aderito la direzione dell'istituto di pena, il Consorzio nazionale dei rifiuti dei beni in polietilene Polieco e il garante regionale dei detenuti. Il progetto si chiama "Ambiente colorato", e ha ricevuto la "benedizione" del Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. Si tratta di un'area di circa 5 mila metri quadrati che sarà trasformata all'interno del carcere in parco giochi per i colloqui dei figli minori con i genitori detenuti; ci saranno giostrine, scivoli, panchine. All'esterno invece i detenuti lavoreranno alla manutenzione degli spazi attorno all'impianto di rifiuti Stir.

"Polieco - dice Sisto - ha dato testimonianza generosa di civiltà, pensando ad un parco affinché dei bambini incolpevoli non paghino per quello che i propri genitori hanno commesso".

"Metteremo a disposizione attrezzature in materiali rigenerati e facilmente riciclabili - ha poi spiegato la direttrice del Polieco Claudia Salvestrini - con lo scopo di coniugare sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale, contribuendo a trasformare luoghi grigi in simboli di speranza e di colori".

"Il progetto 'Ambiente colorato' nasce dalla volontà di creare reti territoriali e istituzionali nell'ottica di una rigenerazione dei luoghi e delle persone - aggiunge il vicepresidente della Gisec spa Dario Di Matteo - abbiamo messo a disposizione venti borse lavoro per le persone recluse per lo svolgimento di attività di restyling degli spazi esterni, creando un collegamento tra il carcere e lo Stir. Una comfort zone per i bambini è al centro del progetto". Il Polieco ha donato a una rappresentanza ai detenuti giocattoli e dolciumi per i propri figli per il Natale. (ANSA).