Oliviero, lingua napoletana porta avanti tradizione cultura

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - "L'attività del Comitato per la salvaguardia della lingua napoletana deve proseguire nel suo rapporto già buono con le attività scolastiche per questa lingua che va valorizzata nella nostra Regione e a Napoli perché è un elemento caratterizzante nella prospettiva dei rapporti futuro e nel portare avanti la tradizione culturale". Così Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale della Campania, lancia la due gironi di convegno "Salvaguardare il patrimonio linguistico" che si svolgerà a Napoli il 13 e 14 dicembre, approfondendo gli studi che la Regione ha avviasto per conservare la lingua di Napoli.

Il progetto, sottolinea Carmela Fiola, consigliere regionale e presidente della Commissione Cultura della Regione Campania, "ha una forte importanza - dice - già dalla scorsa consiliatura, e dà un forte impulso agli studi con l'Osservatorio per il patrimonio della lingua napoletana. Ora bisogna iniziare dalle scuole, nei corsi pomeridiani, perché non parliamo solo di un dialetto ma proprio di una lingua che va tramandata ai nostri giovani, così come portiamo avanti i nostri siti culturali e le tradizioni culinarie di Napoli. Dare spazio alla lingua napoletana significa anche tramandare i detti antichi rimasti a noi attraverso le nonne e che vanno passati ai nostri giovani.

Io ricordo sempre 'Chi ten' a mamm' nun chiagn'", conclude Fiola ricordando il proverbio 'chi ha sua madre non piange', che parla di come la presenza della mamma aiuta tutti a lenire momenti difficili della propria vita. (ANSA).