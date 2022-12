Golden Globes, Nostalgia di Martone fuori dalle nominations

(ANSA) - NEW YORK, 12 DIC - Delusione per 'Nostalgia': il film di Mario Martone candidato ufficiale dell'Italia agli Oscar 2023 per il film internazionale non e' entrato nelle nomination per i Golden Globes annunciati oggi in diretta sulla Nbc da Los Angeles.

Hanno conquistato una chance di vincere un globo d'oro nella notte del 10 gennaio per la categoria dei film non in inglese 'RRR' (India), 'Niente di nuovo sul fronte occidentale' (Germania), 'Argentina, 1985' (Argentina), 'Close' (Belgio) e il sudcoreano 'Decision to Leave'.

Altri film italiani avevano presentato la loro candidatura per le nomination e neanche loro sono entrati in cinquina: sono 'Esterno Notte' di Marco Bellocchio, 'Una Sconosciuta' di Fabrizio Guarducci e 'Le Otto Montagne' diretto in italiano da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. (ANSA).