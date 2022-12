Fdi: nasce il gruppo consiliare a Boscoreale

(ANSA) - BOSCOREALE, 12 DIC - Fratelli d'Italia ha un gruppo consiliare a Boscoreale con l'adesione dei consiglieri Antonio Mappa e Gaetano Campanile. Presenti alla conferenza stampa i parlamentari Marta Schifone e Michele Schiano, quest'ultimo anche commissario provinciale del partito , il capogruppo in Regione Campania Cosimo Amente e il vice commissario regionale Antonio del Giudice; assente per impegni personali Maria De Martino, componente del coordinamento provinciale di Napoli e originaria di Boscoreale.

A fare gli onori di casa il nuovo commissario cittadino Erasmo De Luca: " Sono onorato di essere stato indicato come coordinatore di Fratelli d'Italia a Boscoreale, metterò tutta la mia professionalità per far sì che si apra presto una sede e si intavolino confronti con commercianti, giovani e cittadini per stilare un programma di rinascita del paese".

La deputata Marta Schifone sottolinea che" non è una sorpresa la costituzione del gruppo ma lo era la sua assenza; diamo il bentornato ad Antonio Mappa storico uomo di destra e un benvenuto a Gaetano Campanile". Michele Schiano aggiunge" abbiamo puntato su due uomini di spessore e ci auguriamo di aggregarne altrettanti, oggi governiamo la Nazione, il Governo e il partito sono alle vostre spalle". “Nonostante sono da pochi giorni in Regione potete contare su di me “, la chiosa del consigliere regionale Cosimo Amente. ”Per Boscoreale dopo anni di anonimato la rinascita di Fratelli d’Italia è importante”. Da Antonio Del Giudice, vicecommissario regionale il saluto del senatore Antonio Iannone, commissario regionale e di Maria De Martino, già candidata alle regionali nella lista Fdi, componente del direttivo provinciale e il ricordo del padre Mario De Martino, scomparso un anno fa- Boscoreale è stata sempre un punto di riferimento del centro destra e quando vengo qui penso ad amici storici che hanno dato lustro a questo luogo come l’imprenditore Mario De Martino, sono certo che la scelta dell’ingresso dei due consiglieri in Fratelli d’Italia porti un valore aggiunto e che sia un volano per questa città”. La parola al consigliere Gaetano Campanile: “oggi mettiamo la prima pietra per Fratelli d’Italia ma l’obiettivo è creare un partito forte e partecipativo, stiamo lavorando con tutte le rappresentanze del partito affinchè ci possa essere una svolta significativa”. A concludere Il consiglere Antonio Mappa: “attualmente Boscoreale ci vede in una maggioranza eterogenea che sta insieme per il bene comune, continueremo ad esserci e a portare avanti le proposte volte in tal senso. Ci sono opere che abbiamo condiviso e sono in arrivo come il parcheggio e il Bioma, il secondo parco più grande d’Europa. Sarebbe folle ora rinnegare tutto." Commentando questa operazione politica Maria De Martino spiega: ” Accolgo con entusiasmo l’ingresso dei consiglieri Mappa e Campanile, ho condiviso la scelta del commissario De Luca, bisogna solo lavorare per costruire una Casa Solida che abbia le basi per poter portare avanti un progetto politico serio e credibile. Siamo la destra, governiamo la Nazione non è una utopia sognare finalmente di conquistare anche Boscoreale, noi siamo pronti al confronto al dialogo con noi nessuno resta indietro".(ANSA).