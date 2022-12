Carceri: Sisto a S.Maria Capua Vetere, si sta lavorando bene

(ANSA) - CASERTA, 12 DIC - "A Santa Maria Capua Vetere ho trovato una casa circondariale sintonizzata sia al principio retributivo che rieducativo della pena, con progetti basati sul lavoro, come la camiceria, la sartoria, il laboratorio di dolci, strumenti per dare ai detenuti il frutto di questo lavoro. Penso anche all'area per i figli dei detenuti, che non hanno colpe e vanno accolti in un ambiente a loro misura. I vertici stanno lavorando benissimo e auspico che Santa Maria diventi un istituto pilota per le altre strutture italiane, così da cancellare quanto avvenuto due anni fa". Così il vice-ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere per avviare il progetto "Ambiente Colorato", che prevede il restyling degli spazi interni ed esterni della struttura per i figli dei detenuti, ha risposto alle domande dei cronisti su cosa fosse cambiato nell'istituto rispetto alle violenze dell'aprile 2020 degli agenti penitenziari ai danni dei reclusi, vicenda che aveva creato una frattura tra le due "parti" del sistema carceri. (ANSA).