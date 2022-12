Migranti: porto Salerno, iniziate operazioni di sbarco

(ANSA) - SALERNO, 11 DIC - Sono per la maggior parte provenienti dall'Africa sub sahariana i 284 migranti giunti nella mattinata di oggi nel porto di Salerno a bordo della nave Geo Barents di Medici senza frontiere.

Tra di loro ci sono 84 minori di cui 78 sono quelli non accompagnati. Le operazioni di sbarco sono iniziate intorno alle 10 e stanno procedendo regolarmente anche grazie all'attività di quattro psicologi specializzati, dieci medici e sanitari Asl di Salerno e di 20 interpreti e mediatori. (ANSA).