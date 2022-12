Migranti: Fico (M5S), flussi non vanno combattuti ma gestiti

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "La linea dei porti chiusi ha fallito in passato e continuerà a fallire, perché non risolve alcun problema. I flussi migratori non vanno combattuti ma gestiti, sapendo che dipendono dalle condizioni dei Paesi da cui partono queste persone in difficoltà". Lo ha detto Roberto Fico (M5S) ad Agorà Weekend su Rai3. "La discesa selettiva delle persone dalle navi delle ong è contro la stessa dignità del nostro Paese. Non si fa una battaglia politica sulla pelle delle persone che sono su quelle navi ma si fa in Europa sulla riforma del regolamento di Dublino. Oggi è Orban, alleato della Meloni, che si oppone a questa riforma", conclude. (ANSA).