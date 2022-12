Indossa abiti Protezione civile per passare ai varchi,denunciato

(ANSA) - CASAMICCIOLA TERME, 11 DIC - Indossava un giubbotto ed una pettorina della Protezione civile per passare indisturbati ai varchi che portano nelle aree dove il transito è interdetto e che presidiati dalle forze dell'ordine. Ma i carabinieri lo hanno scoperto. E' accaduto, nel pomeriggio di ieri, a Casamicciola.

Giubbotto e pettorina, secondo quanto accertato dai miliari della stazione di Forio impegnati in un servizio antiscallaggio, erano stati rubati rubati lo scorso due dicembre all'interno di un mezzo della Protezione Civile a Casamicciola in via Pio monte della Misericordia.

Nei guai è finito un cittadino ucraino di 37 anni. L'uomo, infatti, è stato denunciato per ricettazione e usurpazione di titoli. Gli indumenti sono stati restituiti alla Protezione Civile. (ANSA).