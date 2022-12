Cortisonanti,torna il festival internazionale del cortometraggio

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - Sarà Castel dell'Ovo a ospitare per la prima volta le serate finali di "CortiSonanti", festival internazionale del cortometraggio, giunto alla XIII edizione.

Dopo il Maschio Angioino e il Palazzo delle Arti di Napoli, quest'anno la rassegna cinematografica diretta da Nicola Castaldo e Mauro Manganiello, si terrà nella Sala Compagna il 15 e 16 dicembre. Organizzato da AlchemicartS con il sostegno della Regione e del Comune, CortiSonanti presenta 47 opere selezionate dalla giuria tecnica presieduta da Rosita Marchese tra le oltre 1000 iscritte alle sezioni in concorso, provenienti da 65 Paesi.

Troveranno spazio anche quest'anno i temi ambientali con ECOrti, sezione realizzata in partnership con varie realtà ambientaliste. Non mancheranno il contest online Social Short web e La cittadella del corto, vetrina dedicata agli istituti scolastici, che presenta 7 titoli finalisti.

A contendersi la vittoria come miglior cortometraggio internazionale saranno gli statunitensi "Lost Kings" di Brian Lawes e "Zodiak" di Remi Noir, gli inglesi "Roy" di Tom Berkeley e Ross White e "When the Rain Sets In" di James Hughes, i due corti francesi "Censor of Dreams" di Leo Berne e Raphaël Rodriguez e "Princess of Jerusalem" di Nicolas Paban e Guillaume Levil e il corto libanese "Warsha" di Dania Bdeir, già premiato al Sundance Festival e al Tampere Film Festival. Nella sezione corti italiani in gara: "Destinata coniugi lo Giglio" del regista Nicola Prosatore (vincitore ai Nastro D'Argento), "Leggero Leggerissimo" di Antimo Campanile, "Buon Compleanno Noemi" di Angela Bevilacqua, "Il Barbiere Complottista" di Valerio Ferrara (vincitore al Festival di Cannes), "Sissy" di Eitan Pitigliani, "L'ultimo spegne la luce" di Tommaso Santambrogio e "20 Minuti" di Daniele Esposito (vincitore del Globo D'Oro). Tra i lavori presentati ci sono anche il videoclip "Figlio" degli Almamegretta, per la regia di Danilo Turco, i documentari "Minors" di Juan Trueba e "Terra dei Padri" di Francesco Di Gioia, il corto "Maestrale" di Nico Bonomolo, già vincitore ai David di Donatello 2022. I cortometraggi sono disponibili per la visione on demand gratuita sulla piattaforma del festival: www.cortisonanti.it (ANSA).