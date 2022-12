Cinema:torna il Festival della Commedia, premio ad Alvaro Vitali

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - Simbolo della commedia all'italiana, Alvaro Vitali riceverà il premio alla carriera il 13 dicembre alla settimana edizione del Pulcinella FilmFest, il Festival della Commedia, che si terrà da domani al 18 dicembre al Castello dei Conti di Acerra, promosso dalla Casa del Cinema e delle Arti diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, e inserito nel cartellone degli eventi nazionali di promozione cinematografica del Ministero della Cultura.

Tra gli ospiti Enzo Decaro, Denise Capezza, Dario Bandiera, Peppe Lanzetta, Paolo Caiazzo, Francesco Albanese, Ludovica Nasti, Antonella Stefanucci, Antonella Morea, Christian Marazziti e Max Nardari. I giovani della città incontreranno il cast della serie tv Rai "Mare fuori" per parlare di arte, cinema e territorio.

Sono 6 i lungometraggi in concorso nella selezione ufficiale con proiezioni ed incontri con i protagonisti: lunedì si inizia con "Cream" di Nora Lakos, martedì "It's a fat world" di Sandro Guillermo Ventura, mercoledì "Ed è subito commedia" di Brando Improta, giovedì "Perfect as you are" di Péter Varsics, venerdì "Welcome to the family" di Vladimir Zinkevich e sabato "Christmas flame" di Daniel Tiszeker. Completano il programma 19 cortometraggi, 19 opere nella Selezione ufficiale, 7 per la sezione Rewind, 6 lavori fuori concorso, centinaia i titoli per il mercato della commedia provenienti da 18 nazioni.

Omaggi a Massimo Troisi, Monica Vitti e Federico Fellini con la proiezione del cortometraggio "Incontro con Fellini" con la voce di Valerio Caprara in collaborazione con Rai Teche e Centro Sperimentale di Cinematografia Tra gli altri numerosi eventi, spazio anche alla formazione con workshop e lezioni di cinema, a cura dei docenti dell'Università del Cinema e delle arti dello spettacolo tra cui figurano l'attore Gianni Parisi e Ciro Pellegrino, e una speciale masterclas con Alvaro Vitali condotta da Giuseppe Mastrocinque e Giuseppe Alessio Nuzzo.

Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito, programma completo su www.festivaldellacommedia.it (ANSA).